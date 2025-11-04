Sinop'ta ASKOM Toplantısı: Acil Sağlıkta Verimlilik ve Koordinasyon

Sinop'ta düzenlenen ASKOM toplantısında acil sağlık hizmetlerinde verimlilik, hasta sevk süreçleri ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:04
Sinop'ta ASKOM Toplantısı: Acil Sağlıkta Verimlilik ve Koordinasyon

Sinop'ta ASKOM Toplantısıyla Acil Sağlıkta Verimlilik Vurgusu

Sinop'ta acil sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Kurulu (ASKOM) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve hizmet sunumunun iyileştirilmesi üzerinde duruldu.

Toplantı Detayları

Toplantı, Sinop İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Bağlıoğlu başkanlığında yapıldı. Programa, Başkan Yardımcısı Dr. Aslı Kavizade, hastane başhekimleri ve ilgili birim sorumluları katıldı.

Dr. Elif İşcan Ocak tarafından sunumla başlayan oturumda; acil sağlık hizmetlerinin verimliliği, hasta sevk süreçleri, acil başvuru istatistikleri, vaka müdahaleleri ve hizmet sunum kalitesinin artırılmasına yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Ele Alınan Başlıca Konular

Verimlilik: Acil sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı işleyişi için süreçlerde iyileştirme önerileri tartışıldı.

Hasta sevk süreçleri: Sevk zincirinin hızlandırılması ve gereksiz yönlendirmelerin azaltılması hedeflendi.

Acil başvuru istatistikleri ve vaka müdahaleleri: Mevcut veriler üzerinden vaka yönetimi ve müdahale süreçlerinin değerlendirilmesi yapıldı.

Hizmet kalitesi: Hasta memnuniyetinin artırılması ve sunulan hizmetin standartlarının yükseltilmesi ele alındı.

Gerçekleştirilen ASKOM toplantısında, il genelinde acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı, koordineli ve etkili bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

