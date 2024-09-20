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Sinop’ta Balık Bolluğu: Palamut, Hamsi ve Çinekop Tezgahlarda

Sinop'ta balık tezgahlarında palamut, hamsi ve çinekop bolluğu yaşanıyor. Yerel avcılar bu sezon bol miktarda balık yakalıyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:07
Sinop’ta Balık Bolluğu: Palamut, Hamsi ve Çinekop Tezgahlarda

Sinop'ta Balık Tezgahlarında Bolluk Yaşanıyor

Türkiye'nin önde gelen balıkçılık merkezlerinden biri olan Sinop’ta, av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlarda balık çeşitliliği gözle görülür bir artış gösterdi.

Bol Miktarda Balık Avlanıyor

Büyük ve küçük ölçekli balıkçılar, besin kaynağı olan denizden bol miktarda palamut, çinekop, hamsi, istavrit, barbunya ve kefal gibi çeşitleri avlayarak tezgahlarını süslüyor.

Fiyatlar ve İlgi

Palamut fiyatı Sinop’ta tanesi 60 lira'dan satışa sunulurken, diğer balık türleri kilogramları 100 lira'dan başlayan fiyatlarla tezgahlarda yer alıyor. Bu durum, yerel halkın ilgisini artırmış durumda.

Kooperatif Başkanı Açıklıyor

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte avcılığın arttığını belirtti. Ünlü, "Karadeniz’de çok çeşitli balıkların yakalandığını, bu sayede vatandaşların istedikleri balıkları taze bir şekilde tüketme şansı yakaladıklarını" ifade etti.

Ünlü, sezonun verimli geçtiğini ve "tezgahlarımızda bolluk, bereket var" diyerek, “Bu yıl palamut bol avlanıyor. Diğer türlerin de avlanmasıyla birlikte her iki taraf da mutlu,” diye ekledi.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentleri arasında yer alan Sinop'ta tezgahlarda balık bolluğu...

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentleri arasında yer alan Sinop'ta tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentleri arasında yer alan Sinop'ta tezgahlarda balık bolluğu...

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentleri arasında yer alan Sinop'ta tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentleri arasında yer alan Sinop'ta tezgahlarda balık bolluğu...

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentleri arasında yer alan Sinop'ta tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentleri arasında yer alan Sinop'ta tezgahlarda balık bolluğu...

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentleri arasında yer alan Sinop'ta tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentleri arasında yer alan Sinop'ta tezgahlarda balık bolluğu...

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentleri arasında yer alan Sinop'ta tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor.

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