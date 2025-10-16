Sinop'ta balıkçılar bir gecede 3 bin 200 palamut avladı

Sinop'un Türkeli ilçesinden açılan balıkçılar, bir gecede yaklaşık 3 bin 200 palamut avlayarak limana döndü; avlar soğuk depolarda saklanıp çevre illere gönderiliyor.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent açıklarında denize açılan balıkçılar, bir gecede yaklaşık 3 bin 200 palamut avlayarak limana döndü.

Av sırasında görev alan balıkçılar Sinan Ersoy ve Cüneyt Yücel, elde ettikleri büyük avla limana dönüş yaptı. Bölgedeki bu yüksek verim, balıkçılıkta beklenen hareketliliğin işareti olarak değerlendiriliyor.

Bölgeden gelen memnuniyet

Güzelkent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mürsel Sarısoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uzun süre verimli av olmadı ancak son günlerde palamut kendini göstermeye başladı. Şu anda teknelerimiz her seferden dolu dönüyor. Bu da hem balıkçılarımızın hem de vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor." dedi.

Depolama ve dağıtım

Avlanan balıklar soğuk hava depolarında muhafaza edilerek daha sonra çevre il ve ilçelere gönderiliyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde denize açılan balıkçılar, bir gecede 3 bin 200 civarında palamut avlayarak limana döndü.

