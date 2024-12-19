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Sinop'ta Bariyere Çarpan Otomobilde 5 Yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:44
Sinop'ta Bariyere Çarpan Otomobilde 5 Yaralı

Sinop'ta Korkutan Kaza: 5 Yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. A.E. yönetimindeki 34 KLB 204 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Töngel mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kaza sonucu sürücü A.E. ile birlikte araçta bulunan N.K, A.K, Y.E. ve Ç.E. yaralandı. Olay anında durumun bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık görevlileri tarafından Sinop ve Gerze ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

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