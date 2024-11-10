Sinop'ta Bariyerlere Çarpan Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı

Sinop'ta Feci Kaza

Sinop'un Gerze ilçesinde 39 yaşındaki M.Y'nin kullandığı 57 FE 156 plakalı hafif ticari araç, Sinop-Samsun kara yolu İdemli mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazanın hemen ardından, araç çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki boş alana devrildi.

Kaza ile ilgili ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü M.Y., Gerze Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın nedeni ve detayları ile ilgili inceleme sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sinop'un Gerze ilçesinde bariyere çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde bariyere çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.