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Sinop'ta Batma Tehlikesi Geçiren Gemi Limana Demirledi

Karadeniz'de batma tehlikesi yaşayan 'SS Graywolf' gemisi, Sinop'un doğal limanına demirledi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 09:02
Sinop'ta Batma Tehlikesi Geçiren Gemi Limana Demirledi

Sinop Açıklarında Dram

Karadeniz'de, Honduras bayraklı kuru yük gemisi "SS Graywolf", 39 mil açıkta su almaya başlayarak batma tehlikesi geçirdi. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Yardım ve Kurtarma Çalışmaları

Gemi, batma riski altında olduğu için yardım çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri bölgeye bot ve helikopter gönderdi. Geminin yaklaşık 20 derece yan yattığı belirlenerek, kurtarma operasyonu başlatıldı.

Gemi Limana Ulaştırıldı

Yürütülen çalışmalar sonucunda gemi bir miktar dengelenirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ve helikopteri eşliğinde kentin doğal limanına yönlendirildi. Gemi, limana bir mil mesafede demir attı.

İnceleme ve Önlemler

Demirlediği alanda hafif yan yatmış şekilde bekleyen gemide, dalgaçlar tarafından inceleme yapılacağı bildirildi. Ayrıca, Sahil Güvenlik botunun geminin etrafında önlem almak üzere beklediği görüldü.

Sinop açıklarında Karadeniz'de batma tehlikesi geçiren bakır yüklü gemi, kentin doğal limanına...

Sinop açıklarında Karadeniz'de batma tehlikesi geçiren bakır yüklü gemi, kentin doğal limanına demirledi. Honduras bayraklı, "SS Graywolf" isimli kuru yük gemisi, dün akşam saatlerinde İnceburun'un 39 mil açığında su almaya başladı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı bot ve helikopter sevk edildi.

Sinop açıklarında Karadeniz'de batma tehlikesi geçiren bakır yüklü gemi, kentin doğal limanına...

Sinop açıklarında Karadeniz'de batma tehlikesi geçiren bakır yüklü gemi, kentin doğal limanına demirledi. Honduras bayraklı, "SS Graywolf" isimli kuru yük gemisi, dün akşam saatlerinde İnceburun'un 39 mil açığında su almaya başladı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı bot ve helikopter sevk edildi.

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