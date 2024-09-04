Sinop'ta Bebek Cesedi Olayında Anne Serbest Bırakıldı

Sinop'ta Şok Edici Bebek Cesedi Bulundu

Sinop'un Hacıoğlu köyünde yer alan katı atık bertaraf tesisinde meydana gelen olay, şehri ve halkı derinden sarstı. Çalışanların çöp ayrıştırma işlemi sırasında fark ettiği yeni doğmuş bebek cesedi, jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından büyük bir üzüntüye yol açtı.

Gözaltına Alınan Anne: N.A.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, bebeğin annesi olduğu belirlenen N.A. isimli kadın gözaltına alındı. Jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından, N.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan N.A.'nın, bebeğin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılacak otopsi sonuçlarını bekleyeceği ifade edildi.

Bebek cesedinin bulunması, Sinop'taki toplumsal duyarlılığı artırırken, olayın detayları merakla takip ediliyor. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, durumu derinlemesine incelemeye devam ediyor.