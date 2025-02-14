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Sinop'ta Belediyeye Ait Kamyonet Seyir Halindeyken Yangın Çıktı

Sinop'ta belediyeye ait bir kamyonet yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangın, motor bölümünden başladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:20
Sinop'ta Belediyeye Ait Kamyonet Seyir Halindeyken Yangın Çıktı

Sinop’ta Belediyeye Ait Kamyonet Yangınla Karşılaştı

Sinop'ta, 57 KH 645 plakalı belediyeye ait kamyonet, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Olay, Gelincik Mahallesi'nde seyir halindeki araçta motor bölümünde duman çıkmasıyla başladı.

Yangın Büyüyünce Sürücü İtfaiyeye Haber Verdi

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonetin yangının büyümesi üzerine yolu kenarına çektiği ve durumu itfaiyeye bildirdiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.

Kamyonette Büyük Hasar Oluştu

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası kamyonette büyük çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sinop'ta belediyeye ait kamyonet, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Sinop'ta belediyeye ait kamyonet, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Sinop'ta belediyeye ait kamyonet, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Sinop'ta belediyeye ait kamyonet, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

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