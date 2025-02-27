Sinop'ta Beş İlçede Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Sinop'ta buzlanma nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime 28 Şubat'ta ara verileceği açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 20:22
Sinop'ta Beş İlçede Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Sinop'ta etkili olan soğuk hava koşulları, taşınabilir eğitim sistemini olumsuz etkiliyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, buzlanma sebebiyle Gerze, Ayancık, Dikmen, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Açıklamada, 28 Şubat Cuma günü gerçekleşecek olan ara, kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle alınan bir önlem olarak duyuruldu. Kent genelindeki soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Öğrencilerin ve ailelerin güvenliği için alınan bu karar, Sinop'ta eğitim faaliyetlerini etkileyecek.

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