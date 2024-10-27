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Sinop'ta Çay Yatağına Uçan Otomobilde İki Yaralı

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 21:08
Sinop'ta Çay Yatağına Uçan Otomobilde İki Yaralı

Sinop'ta Kaza: İki Yaralı

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir otomobil çay yatağına düşerek kaza yaptı. Olay, Türkeli'den Ayancık yönüne giden 57 EB 225 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Olay Yerine Müdahale

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Otomobilde bulunan E.Ö. ve C.K. sıkıştıkları yerden kurtarılarak, Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde çay yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine...

Sinop'un Ayancık ilçesinde çay yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde çay yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine...

Sinop'un Ayancık ilçesinde çay yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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