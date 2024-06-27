Sinop'ta çıkan orman yangınında 3,5 hektarlık alan kül oldu!

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde çıkan yangın, hızla yayılarak büyük bir ormanlık alanı tehdit etti. İlçeye bağlı Korucuk köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine Saraydüzü, Boyabat, Durağan ve Gerze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. İl Özel İdaresi iş makineleri ve Boyabat ile Saraydüzü belediye itfaiye ekipleri de yangınla mücadeleye katıldı.



Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Üç saat süren yoğun çabalar sonucunda ekipler yangını kontrol altına aldı ve söndürmeyi başardı. Şu an bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



Yangın sonucunda yaklaşık 3,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

