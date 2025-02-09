Sinop'ta Çocuklar Huzurevi Sakinlerine Dijital Dünyayı Tanıttı

Sinop'ta Oyunlarla Fizyoterapi Projesi Başarıyla Uygulandı

Sinop'ta, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Oyunlarla Fizyoterapi Projesi ile dijital dünya ile tanıştı. Proje, hem çocukların hem de yaşlıların rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Farklı Kuşakların Buluşması

Proje kapsamında, yetiştirme yurdunda kalan çocuklar, huzurevi sakinleri ile Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi. Çocuklar, huzurevi sakinleri ile birlikte playstation, araba yarışları ve macera parkı gibi dijital oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Sanal Gerçeklik ve Yeni Deneyimler

Sanal gerçeklik gözlüğü takan huzurevi sakinleri, kendilerini farklı bir dünyada bulmanın heyecanını yaşadı. Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, bu tür projelerin farklı kuşakların bir araya gelmesini sağladığını vurgulayarak, projenin büyük bir ihtiyacı karşıladığını ifade etti.

Yaşlılar ve Çocuklar Arasında Sosyalleşme

Yıldırım, yaşlı vatandaşların çoğunun hayatlarında ilk kez dijital oyunlarla tanıştığını belirtti. "Biz uzun süredir yaşlılarla çocukları bir araya getirip geleneksel oyunlar oynuyorduk. Ancak bu kez her iki tarafın da birbirinden öğreneceği bir ortam oluşturduk," dedi.

Dijital Oyun Deneyimi: Halime Erdoğan'ın Anıları

Huzurevi sakini Halime Erdoğan (83), hayatında ilk kez dijital oyun oynadığını ifade ederek, "Burada maç yaptık, gol attım. Trene bindik, uçtuk. Çok güzel vakit geçirdik. Çocukluğumda bunları hiç görmedim," dedi. Erdoğan, huzurevi ortamının eğlenceli olduğunu vurgulayarak, bu tür projelerin önemine değindi.

Sinop'ta Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlılar "Oyunlarla Fizyoterapi Projesi" kapsamında dijital dünyayla tanışma fırsatı buldu. Proje çerçevesinde yetiştirme yurdunda kalan çocuklarla huzurevi sakinleri; Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi, dijital oyunlar oynadı.

Sinop'ta Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlılar "Oyunlarla Fizyoterapi Projesi" kapsamında dijital dünyayla tanışma fırsatı buldu. Proje çerçevesinde yetiştirme yurdunda kalan çocuklarla huzurevi sakinleri; Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi, dijital oyunlar oynadı.