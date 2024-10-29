DOLAR
34,28 0,08%
EURO
37,09 -0,04%
ALTIN
3.056,88 -1,13%
BITCOIN
2.504.602,98 -5,01%

Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı

Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında coşku hakimdi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 21:26
Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı

Sinop'ta Fener Alayı Coşkusu

Sinop, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak amacıyla anlamlı bir fener alayı gerçekleştirdi. Valilik tarafından organize edilen etkinlikte, çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Buluşma

TÜrk bayrakları, dövizler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Buradan meşalelerle Sakarya ve Tuzcular caddeleri üzerinden yürüyüş yaparak Uğur Mumcu Meydanı'na ilerledi.

Vali ve Milletvekili de Katıldı

Fener alayına, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve diğer yetkililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Bu coşkulu kutlama, Cumhuriyet Bayramı'nın önemini bir kez daha vurguladı.

İlçelerde de Etkinlikler Düzenlendi

Kutlamalar sadece merkezle sınırlı kalmadı; Boyabat ve Türkeli ilçelerinde de kaymakamlıklar tarafından fener alayları gerçekleştirildi. Yerel halk, bu özel günde bir araya gelerek Cumhuriyet coşkusunu paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı
2
Hollanda'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı
3
Fransa'dan İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Kararına Tepki
4
Muğla'da Deniz Kaplumbağaları Yeni Hayatlarına Merhaba Dedi
5
Samsun'da Cumhuriyet'in 101. Yılı Resepsiyonu Gerçekleştirildi
6
BM, Orta Doğu'daki Sürekli Savaşlar İçin Diplomatik Çabaların Artırılmasını Talep Ediyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek