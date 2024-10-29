Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı

Sinop'ta Fener Alayı Coşkusu

Sinop, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak amacıyla anlamlı bir fener alayı gerçekleştirdi. Valilik tarafından organize edilen etkinlikte, çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Buluşma

TÜrk bayrakları, dövizler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Buradan meşalelerle Sakarya ve Tuzcular caddeleri üzerinden yürüyüş yaparak Uğur Mumcu Meydanı'na ilerledi.

Vali ve Milletvekili de Katıldı

Fener alayına, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve diğer yetkililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Bu coşkulu kutlama, Cumhuriyet Bayramı'nın önemini bir kez daha vurguladı.

İlçelerde de Etkinlikler Düzenlendi

Kutlamalar sadece merkezle sınırlı kalmadı; Boyabat ve Türkeli ilçelerinde de kaymakamlıklar tarafından fener alayları gerçekleştirildi. Yerel halk, bu özel günde bir araya gelerek Cumhuriyet coşkusunu paylaştı.