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Sinop'ta Deniz Çekilmesi Dronla Görüntülendi

Sinop'ta sert esen poyraz ve gelgit nedeniyle sahildeki deniz çekilmesi dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 17:05
Sinop'ta Deniz Çekilmesi Dronla Görüntülendi

Sinop'ta sahilde bazı noktalarda gözlemlenen deniz çekilmesi, dron ile havadan görüntülendi. Kentteki sert poyraz rüzgarı ve gelgit olayları, denizin belirli dönemlerde çekilmesine sebep oldu.

Bu durum, Türkeli ilçesinde bulunan Güllüsu Kayalıkları çevresinin karaya dönüşmesine neden oldu. Bölgedeki balıkçılardan İlyas Yalçın, bu doğal olayı en son 1976 yılında yaşadıklarını ifade etti.

Yalçın, o tarihte Güllüsu Kayalıkları'nın çevresindeki suyun çekildiğini hatırlatarak, uzun yıllar sonra tekrar aynı olayla karşılaştıklarını belirtti. 1976 yılında 15-16 yaşlarındayken kayalıkların etrafında su olmadan yürüdüğünü dile getiren Yalçın, Dikilitaş olarak bilinen kayalıkların çevresinin önceki durumunun tamamen su altında olduğunu vurguladı.

“O zamandan sonra hiç hatırlamıyorum, dikilitaş dediğimiz yer hep suyla kaplıydı. Bugün ise ilk defa Dikilitaş'ın karaya çıktığını görüyorum” ifadesinde bulundu.

Sinop'un Türkeli ilçesindeki Güllüsu Kayalıkları'nın çevresinde, sahilde sert esen poyraz ve...

Sinop'un Türkeli ilçesindeki Güllüsu Kayalıkları'nın çevresinde, sahilde sert esen poyraz ve gelgite bağlı olarak bazı noktalarda gözlenen deniz çekilmesi havadan görüntülendi.

Sinop'un Türkeli ilçesindeki Güllüsu Kayalıkları'nın çevresinde, sahilde sert esen poyraz ve...

Sinop'un Türkeli ilçesindeki Güllüsu Kayalıkları'nın çevresinde, sahilde sert esen poyraz ve gelgite bağlı olarak bazı noktalarda gözlenen deniz çekilmesi havadan görüntülendi.

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