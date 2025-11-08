Sinop’ta Deprem Tatbikatı: UMKE Ekipleri Zamanla Yarıştı

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde UMKE tarafından düzenlenen saha uygulamalı deprem tatbikatı, yıkıntı altından kurtarma, triyaj ve tahliye süreçlerini test etti.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:16
Sinop İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde saha uygulamasıyla müdahale kabiliyeti sınandı

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından saha uygulamalı deprem tatbikatı düzenlendi.

Tatbikat senaryosu kapsamında yıkıntı altında kalan yaralılara ulaşma, güvenli tahliye, triyaj uygulamaları ve ilk medikal müdahale süreçleri birebir canlandırıldı. Gerçek afet koşullarını aratmayan uygulamada ekiplerin koordinasyon yeteneği, hızlı karar alma becerisi ve olay yeri güvenliği yönetimi test edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bu tür saha tatbikatlarının UMKE ekiplerinin her türlü afet koşulunda profesyonelce görev yapabilmesi için büyük önem taşıdığını belirtti. Tatbikatta görev alan personeller hem teorik bilgilerini pekiştirdi hem de pratikte afet anında uygulanacak teknikleri yeniden gözden geçirdi.

