Sinop'ta dereye devrilen otomobil: 5 kişi yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde Satı köyü mevkiinde 34 HDR 345 plakalı otomobilin dereye devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 10:20
Kaza detayları

Sinop'un Türkeli ilçesinde, ilçeye bağlı Satı köyü mevkiinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HDR 345 plakalı otomobil dereye devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi ile Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı mevkide dün meydana gelen kazada 3 kişi yaralanmıştı.

