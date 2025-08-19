Sinop'ta dereye devrilen otomobil: 5 kişi yaralandı

Kaza detayları

Sinop'un Türkeli ilçesinde, ilçeye bağlı Satı köyü mevkiinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HDR 345 plakalı otomobil dereye devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi ile Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı mevkide dün meydana gelen kazada 3 kişi yaralanmıştı.

