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Sinop'ta Dereye Devrilen Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sinop Boyabat'ta meydana gelen otomobil kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 22:49
Sinop'ta Dereye Devrilen Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sinop'ta Otomobil Kazası: Üzücü Sonuçlar

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir otomobilin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın Detayları

58 yaşındaki Mustafa Şimşek yönetimindeki 34 EZK 48 plakalı otomobil, Çorak köyü yakınlarında kontrolünü kaybederek dereye devrildi. Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucu Mustafa Şimşek hayatını kaybederken, eşi Gülizar Şimşek ile birlikte bulunan Rıfat Memiş yaralandı. Yaralılar, hemen Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Cenaze İşlemleri

Hayatını kaybeden sürücü Mustafa Şimşek’in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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