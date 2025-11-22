Sinop’ta drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza

Sinop’ta drift yapan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı; 46 bin 392 TL para cezası ve 60 gün ehliyet el koyma cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 15:50
Sinop’ta drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza

Sinop’ta drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza

Olayın ayrıntıları

Sinop’ta trafikte drift yaparak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan bir sürücü, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yakalandı. Gazi Caddesi üzerinde bir aracın drift yaptığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın bulunduğu güzergâh üzerinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonucu drift yaptığı belirlenen araç, Karakum Yolu üzerinde sürücüsüyle birlikte tespit edilerek durduruldu.

Uygulanan işlemler

Gerçekleştirilen işlem kapsamında, trafik güvenliğini tehlikeye atan drift eylemi nedeniyle sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-d maddesi gereği idari işlem yapıldığı bildirildi.

Öte yandan, şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atmak" suçundan adli işlem başlatıldığı aktarıldı.

Valilikten uyarı

Valilik konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu uyarıda bulundu: "Unutmayalım; drift atmak sadece bir ‘gösteri’ değildir, insanların hayatını tehlikeye atan bir suçtur. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

SİNOP’TA TRAFİKTE DRİFT YAPARAK HEM KENDİ CANINI HEM DE DİĞER SÜRÜCÜLERİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE...

SİNOP’TA TRAFİKTE DRİFT YAPARAK HEM KENDİ CANINI HEM DE DİĞER SÜRÜCÜLERİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAN BİR KİŞİ, POLİS EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİ SONUCU YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
8. Manisa Kitap Fuarı Açıldı: 'Kent Belleği' Etkinliği Öne Çıkıyor
2
Kumluca'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' ile Sağlık Okuryazarlığı Artıyor
3
Başkan Taşkın: 'Battalgazi’de hizmet süreci devam ediyor'
4
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
5
Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı
6
Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı
7
Tuncer Bakırhan: “CHP’nin üye vermeme kararı Kürtleri yaralamıştır” — Erzurum’da barış çağrısı

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor