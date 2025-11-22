Sinop’ta drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza

Olayın ayrıntıları

Sinop’ta trafikte drift yaparak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan bir sürücü, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yakalandı. Gazi Caddesi üzerinde bir aracın drift yaptığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın bulunduğu güzergâh üzerinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonucu drift yaptığı belirlenen araç, Karakum Yolu üzerinde sürücüsüyle birlikte tespit edilerek durduruldu.

Uygulanan işlemler

Gerçekleştirilen işlem kapsamında, trafik güvenliğini tehlikeye atan drift eylemi nedeniyle sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-d maddesi gereği idari işlem yapıldığı bildirildi.

Öte yandan, şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atmak" suçundan adli işlem başlatıldığı aktarıldı.

Valilikten uyarı

Valilik konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu uyarıda bulundu: "Unutmayalım; drift atmak sadece bir ‘gösteri’ değildir, insanların hayatını tehlikeye atan bir suçtur. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

SİNOP’TA TRAFİKTE DRİFT YAPARAK HEM KENDİ CANINI HEM DE DİĞER SÜRÜCÜLERİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAN BİR KİŞİ, POLİS EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİ SONUCU YAKALANDI.