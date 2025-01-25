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Sinop'ta DSİ, Selden Etkilenen Irmaklardan 5 Milyon Metreküp Malzeme Tahliye Etti

Sinop'ta DSİ, 2021 sel felaketinden sonra ırmaklardan 5 milyon metreküp malzeme tahliye işlemi gerçekleştirdi ve yeni önlemler alıyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:22
Sinop'ta DSİ, Selden Etkilenen Irmaklardan 5 Milyon Metreküp Malzeme Tahliye Etti

Sinop, 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarla önemli bir yol kat edildi. Bugüne kadar 5 milyon metreküp malzeme tahliye edildi. Bu tahliye işlemleri, özellikle Ayancık ve Türkeli ilçelerinde gerçekleştiriliyor.

11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketi, 17 can kaybıyla sonuçlanmış ve bölgedeki yaşamı derinden etkilemişti. DSİ, bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması adına ırmak yataklarında genişletme ve temizlik çalışmaları yürütmekte. Aynı zamanda, taşkın kontrol tesisleri ve sel kapanları inşaatları da devam ediyor.

DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliği nedeniyle Türkiye'nin farklı yerlerinde de taşkınların arttığına dikkat çekti. Karadeniz bölgesinin coğrafi yapısının, bu tür olayların sıklığını artırabileceği üzerine vurgu yaptı.

Çelik, “Küresel ısınmayla Karadeniz'de su sıcaklığı 1 derece artıyor ve bu durum taşkın felaketlerini artırıyor. Artık daha önce yaşamadığımız taşkınları sıkça görüyoruz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

2021 sel felaketinin ardından DSİ, Türkiye’nin dört bir yanından malzeme ve personel takviyesi ile çalışmalara hızlı bir şekilde başladı. “Taşkından sonra yaklaşık 5 milyon metreküplük malzeme hareketini yalnızca kendi makinelerimizle gerçekleştirdik” diyen Çelik, ongoing projelerin, Ayancık ve Türkeli’deki sel kapanlarını içerdiğini açıkladı.

DSİ, 2024 yılı için taşkın felaketi yaşanan bölgelerde toplamda 301 milyon liralık yatırım yaptığını belirtti. Haziran ve Eylül aylarının, Karadeniz için taşkın riski taşıdığına dikkat çekerek, üç taşkın yapısını tamamladıklarını, üçünün yapımının da sürdüğünü ifade etti.

Ayancık ilçe merkezindeki sanayi sitesi için kontrol duvarı, Ayancık Çayı’nın yan kollarındaki düzenlemeler ve Tarakçı köyü Gebelit Deresi üzerindeki imalatlar gibi birçok projede ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Ayrıca, mahmuz yapısının çalışmalarıyla derenin denize deşarjının kolaylaşması hedefleniyor.

Çelik, DSİ olarak bölgede birçok köprü imalatını da tamamladıklarını belirtti ve bu yapıların olası sel felaketlerine karşı koruma sağlamada büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sinop'ta 2021'de yaşanan sel felaketinden etkilenen ırmaklardan Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince...

Sinop'ta 2021'de yaşanan sel felaketinden etkilenen ırmaklardan Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince bugüne kadar 5 milyon metreküp malzeme tahliyesi gerçekleştirildi. Kentte 11 Ağustos 2021'de yaşanan ve 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan sel felaketinden etkilenen Ayancık ve Türkeli ilçelerinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Sinop'ta 2021'de yaşanan sel felaketinden etkilenen ırmaklardan Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince...

Sinop'ta 2021'de yaşanan sel felaketinden etkilenen ırmaklardan Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince bugüne kadar 5 milyon metreküp malzeme tahliyesi gerçekleştirildi. Kentte 11 Ağustos 2021'de yaşanan ve 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan sel felaketinden etkilenen Ayancık ve Türkeli ilçelerinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

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