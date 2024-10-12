Sinop'ta Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği Renkli Anlara Sahne Oldu

Sinop'ta Unutulmaz Bir Gün

Sinop'ta, Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle gerçekleştirilen etkinlik, çeşitli aktivitelerle renklendi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sinop Şubesi tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri hedeflendi.

Renkli Aktiviteler ve Duygusal Mesajlar

Etkinlikte illüzyon gösterisi ve şarkı performanslarının yanı sıra çuval yarışı, yüz boyama ve ata binme gibi birçok eğlenceli aktivite düzenlendi. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Sizler bizim göz nurumuzsunuz. Devletimiz her zaman yanınızda olacak" şeklinde duygusal bir mesaj verdi. Özarslan, şiddet olaylarına da dikkat çekerek, "Hakkın yanında, zalime karşı durmalıyız" vurgusunda bulundu.

Kız Çocuklarının Önemi

MÜSİAD Sinop Şube Başkanı Uğur Atay, etkinliğin önemine değinerek, "Çocuklar bizim geleceğimizdir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, çocuk bayramını onlara armağan etmiştir. Bugün de uluslararası alanda çocuk haklarına dikkat çekiyoruz" dedi.

Etkinlik, Sinop'taki kadın ve çocukların birlikteliği ve desteklenmesi adına önemli bir adım attı. Çocukların güvende ve mutlu bir şekilde büyümesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiği mesajı verildi.

Sinop'ta Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte illüzyon gösterisi yapıldı, şarkılar seslendiren kız çocukları çuval yarışları, yüz boyama, ata binme gibi aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.

Sinop'ta Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte illüzyon gösterisi yapıldı, şarkılar seslendiren kız çocukları çuval yarışları, yüz boyama, ata binme gibi aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.

Sinop'ta Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte illüzyon gösterisi yapıldı, şarkılar seslendiren kız çocukları çuval yarışları, yüz boyama, ata binme gibi aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.

Sinop'ta Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte illüzyon gösterisi yapıldı, şarkılar seslendiren kız çocukları çuval yarışları, yüz boyama, ata binme gibi aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.