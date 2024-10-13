Sinop'ta Ekmek Fırınından Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Sinop'ta Hırsızlık Olayı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Sinop'un Ada Mahallesi’nde bulunan bir ekmek fırınında yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 36 yaşındaki U.T. isimli şüphelinin, fırın çalışanı ile gerçekleştirdiği sohbetin ardından harekete geçtiği tespit edildi.

Olay Anı ve Hırsızlık Planı

U.T., fırın çalışanı dışarı çıktığı sırada, kasayı açarak yaklaşık 10 bin lirayı poşete koydu ve hızla olay yerinden ayrıldı. Çalışan, durumu fark edince hemen güvenlik kameralarına başvurdu.

Polis Ekiplerinin Çalışması

Güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilen U.T., kısa bir süre sonra bir bakkalda alışveriş yaparken polis ekiplerince yakalandı. Olayın detayları, suçlunun fırındaki kasayı açarak paraları nasıl çaldığını gösteren görüntülerle birlikte kamuoyuna duyuruldu.