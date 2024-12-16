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Sinop'ta Eski Okullar Köy Yaşam Merkezlerine Dönüşüyor

Sinop'ta atıl durumdaki 6 köy okulu, köy yaşam merkezi olarak halkın hizmetine sunulacak.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:26
Sinop'ta Eski Okullar Köy Yaşam Merkezlerine Dönüşüyor

Sinop'ta Eski Okullar Yenileniyor

Sinop'ta atıl durumda bulunan 6 köy okulu binası, yeniden hayata geçiriliyor. Bu binalar, köy yaşam merkezlerine dönüştürülerek vatandaşların kullanımına sunulacak. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, projenin detaylarını Valilik binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında paylaştı.

Köy Yaşam Merkezi Projesi

Vali Özarslan, projenin ilk aşamasında 6 eski köy okulunun 6 ay içerisinde yaşam merkezi haline getirileceğini açıkladı. Bu proje sayesinde, köy okullarının verimli bir şekilde kullanılmasının yanı sıra, köylerdeki sosyal hayatın da zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Özarslan, köy yaşam merkezlerinin yalnızca muhtarlık hizmet binası olarak değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve meslek edindirme eğitimlerinin, tarım ve hayvancılığa yönelik kursların, kadın kooperatiflerinin etkinliklerinin ve seminerlerin yapılacağı mekanlar olacağını ifade etti. Ayrıca, bu merkezlerin kapalı ve açık alanlarının düğün, nişan, sünnet gibi özel günlerin kutlanması ve bayramlaşma gibi sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Vali Özarslan, projenin temel amacının sadece binaların yenilenmesi değil, aynı zamanda köylerin ruhunu ve kimliğini koruyarak bu mekanları yaşam dolu alanlara dönüştürmek olduğunu vurguladı. Proje ile köylerin yeniden cazibe merkezleri haline gelmesi planlanıyor. Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından, projenin diğer paydaş kurumlarıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Sinop'ta atıl durumdaki 6 köy okulu binası köy yaşam merkezine dönüştürülerek vatandaşın hizmetine...

Sinop'ta atıl durumdaki 6 köy okulu binası köy yaşam merkezine dönüştürülerek vatandaşın hizmetine sunulacak. Vali Mustafa Özarslan, projenin diğer paydaş kurumlarıyla işbirliği protokolü imzaladı.

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