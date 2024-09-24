Sinop'ta FETÖ Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

3 Kişi FETÖ Operasyonu ile Yakalandı

Sinop'ta gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 birey yakalandı. Valilik, yapılan operasyon ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Boyabat ilçesinde, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kesinleşmiş cezaları olan üç şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı. Yakalama Süreci

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyon sonucunda 3 birey yakalandı. Gözaltına alınan kişiler, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Sinop’ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalandı. Ekiplerce adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.