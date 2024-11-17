Sinop'ta Fırtına: Metrelerce Yükseklikte Dalgalar Oluştu

Karadeniz Fırtınası Sinop'u Etkisi Altına Aldı

Karadeniz'de etkili olan şiddetli fırtına, Sinop'ta metrelerce yükseklikte dalgaların oluşmasına neden oldu. Rüzgarın saatteki hızı 35 kilometreye kadar ulaştı ve bu durum kentin sahiline yoğun bir şekilde yansıdı.

Denizdeki Etkiler ve Önlemler

Sahillerdeki yüksek dalgaların yanı sıra, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler de kentin doğal limanına demirledi. Balıkçılar denize açılamazken, bazı vatandaşlar oluşan dalgaları kayıt altına almak için sahilde buluştu.

Öte yandan, belediye ve emniyet ekipleri, olumsuz hava koşullarının yaratabileceği tehlikelere karşı gerekli tedbirleri almayı ihmal etmedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Sinop'ta metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Sinop'ta metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.