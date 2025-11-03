Sinop'ta fırtına sahilde yüksek dalgalar oluşturdu — Limanlar doldu, gemiler demirledi

Sinop'ta fırtına sahilde yüksek dalgalar oluşturdu

Balıkçılar limanlara sığındı, uluslararası gemiler güvenlik için demirledi

Karadeniz'de etkili olan fırtına, Sinop kıyılarında yüksek dalgalar meydana getirdi.

Doğu yönünden esen ve saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar, kent sahilinde etkili oldu.

Kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamayarak liman ve barınaklara sığındı.

Bu arada uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler de güvenlik önlemi kapsamında Sinop'un doğal limanına demirledi.

Karadeniz'de etkili olan fırtına Sinop'ta yüksek dalgalar oluşmasına neden oldu.