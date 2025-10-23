Sinop'ta Gazze İçin Öğrencilerin Düzenlediği Yardım Kermesi

Sinop'ta öğrenciler ve veliler Hükümet Konağı önünde Gazze için kermes düzenledi; kermes gelirleri Filistin'e gönderilecek.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 15:39
Hükümet Konağı önünde dayanışma çağrısı

Sinop'ta öğrenciler tarafından Gazze için yardım kermesi düzenlendi. Hükümet Konağı önünde açılan kermeste, veliler ve öğrenciler tarafından hazırlanan gıda ürünleri satışa sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, kermesin açılışında yaptığı konuşmada, kermesten elde edilecek gelirin Filistin'e gönderileceğini söyledi.

Proje kapsamında düzenlendi

Kermesin Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında düzenlendiğini vurgulayan Cebeci, şöyle konuştu:

“Bu sadece bir kermes değil, tamamen bir umudun habercisi. Filistinli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Biz istiyoruz ki artık dünyada barış olsun. Kermese destek veren öğretmenlerimize, yöneticilerimize, okullarımıza, velilerimize çok teşekkür ediyorum.”

