Sinop'ta Geleceğin Şefleri Konya'nın Lezzetlerini Öğrendi

Geleceğin Şefleri Konya Mutfağını Deneyimledi

Sinop'ta gastronomi bölümü öğrencileri, Konya'nın yöresel lezzetleri bamya çorbası, etli pilav ve irmik tatlısı yaparak mutfak becerilerini geliştirdi.

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Sinoplular Gastronomi Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Konya Mutfağı Workshop" etkinliği, öğrencilere yöresel mutfak kültürünü tanıtmayı amaçladı. Etkinlikte hazırlanarak ikram edilen yemek ve tatlılar, katılımcılara sunuldu.

Yöresel Lezzetlerin Önemi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hasibe Yazıt etkinlik hakkında şunları söyledi: "Öğrencilerin yöresel lezzetleri tanıması bize göre çok önemli. Bu tür etkinliklerle, gelecekteki şeflerimize lezzeti ve ölçüyü artırmanın yollarını gösterdik."

Yazıt, yöneltilen sorulara dikkat ederek, 500 kişilik ve 1000 kişilik bamya çorbası yapmanın detaylarını anlattı. Yöresel lezzetlerin ön plana çıkarılmasının gastronomi alanında kritik bir yere sahip olduğuna vurgu yaptı.

Türk Mutfağının Zenginliği

Sinoplular Gastronomi Derneği Başkanı Muzaffer Elik, Türk mutfağının zenginliğine dikkat çekerek, Anadolu mutfağı eğitiminin önemini vurguladı. Elik, "Bu tür pratik eğitimlerin, geleceğin şefleri için büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum; sadece bir ürün değil, Anadolu'nun farklı lezzetlerine de yönelmeliyiz." diye belirtti.

Etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, öğrencileri tebrik ederek, yemek ikramında bulundu. Ülkenin farklı yöresel lezzetleriyle öğrencileri buluşturan bu etkinliğin, gastronomi alanındaki gelişimlerine katkı sağlaması hedefleniyor.