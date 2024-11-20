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Sinop'ta Geleceğin Şefleri Lakerda Yapım Tekniklerini Öğreniyor

Sinop Üniversitesi'nde geleceğin şefleri, coğrafi işaretli lakerdayı öğrenmek için yenilikçi yapım teknikleriyle eğitim alıyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:09
Sinop'ta Geleceğin Şefleri Lakerda Yapım Tekniklerini Öğreniyor

Sinop Üniversitesi’nde Geleceğin Şef Adayları Lakerda Eğitimi Alıyor

Sinop'ta, coğrafi işaret belgesine sahip olan tescilli lezzet lakerda, Sinop Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde eğitim gören geleceğin şef adaylarına farklı yapım teknikleriyle tanıtılacak. Öğrenciler, Karadenizde avlanan torik ve palamuttan yapılan lakerdayı, yenilikçi sunumlarla sofralarda görmeye hazırlanıyor.

Uygulamalı Eğitimlerle Lakerda Tanıtımı

Bu eğitimler, yörenin lezzetleri arasında yer alan lakerdanın tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasibe Yazıt, lakerda festivalini takip ettiklerini belirterek, tanıtım konusunda önemli adımlar atıldığını ifade etti. Yazıt, eğitimin hem teorik hem de pratik yönlerini ele aldıklarını dile getirdi.

Yeni Nesil Lakerda ile Farklı Sunum Teknikleri

Öğrencilerin lakerdayı daha sağlıklı ve lezzetli sunabilmeleri için yeni teknikler geliştirmeye çalıştıklarını kaydeden Yazıt, “Yeni nesil lakerda” olarak adlandırdıkları sunumlarında lakerdayı farklı malzemelerle birleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin Başarıları ve Yarışmalar

Lakerda festivali sırasında, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 4. sınıf öğrencisi Harun Uyar, özgün sunumu ile büyük bir beğeni toplayarak birincilik elde etti. Uyar, tabağında tuz oranını düşürmek için farklı soslar kullandıklarını belirtti. Bir diğer öğrenci Dilara Yılmaz ise, lakerdayı fesleğen sosu ile sunarak dikkat çekti.

Lakerda ve Sağlıklı Beslenme

Öğrencilerin, aldıkları eğitimle birlikte lakerdayı sağlıklı bir biçimde sunmaları, sağlıklı tarifler geliştirmelerinin yanı sıra sektörle iletişime geçerek iş imkanları yaratmalarına da olanak tanıyacak. Yazıt, lakerdanın standartlarını belirleyerek, eğitim verecekleri workshoplar düzenleyeceklerini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine, kente...

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine, kente özgü coğrafi işaret belgeli lakerdanın (tuzlu balık) kriterlere uygun farklı sunum ve yapım teknikleriyle ilgili uygulamalı eğitim verilecek. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasibe Yazıt (sağda), konuya ilişkin açıklama yaptı.

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