Sinop'ta Gıda Denetimleri: 41 İşyeriye Yaklaşık 2 Milyon 450 Bin TL Ceza

Denetimlerin amacı

Sinop’ta, gıda üretim ve satış zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetim çalışmaları aralıksız devam ediyor.

2025 Ocak-Ekim dönemine ilişkin sonuçlar

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam 3 bin 153 gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 125 numune alındı.

Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 41 işyerine yaklaşık 2 milyon 450 bin TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, halk sağlığının korunması için gıda denetimlerinin yıl boyunca planlı ve ani kontroller şeklinde sürdürüleceğini belirterek, "Gıda güvenliği, toplum sağlığının temel unsurudur. Bu kapsamda denetimlerimiz kesintisiz olarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimlerin sürdürüleceğini vurguladı ve vatandaşlara hijyen ve güvenilir gıda tüketimine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

SİNOP’TA, GIDA ÜRETİM VE SATIŞ ZİNCİRİNİN TÜM AŞAMALARINDA TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GÜVENİLİR GIDA ARZININ SAĞLANMASI AMACIYLA DENETİM ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.