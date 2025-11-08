Sinop'ta Gıda Denetimleri: 41 İşyeriye Yaklaşık 2 Milyon 450 Bin TL Ceza

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2025 Ocak-Ekim döneminde 3 bin 153 denetim yaptı; 41 işyerine yaklaşık 2 milyon 450 bin TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:42
Denetimlerin amacı

Sinop’ta, gıda üretim ve satış zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetim çalışmaları aralıksız devam ediyor.

2025 Ocak-Ekim dönemine ilişkin sonuçlar

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam 3 bin 153 gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 125 numune alındı.

Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 41 işyerine yaklaşık 2 milyon 450 bin TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, halk sağlığının korunması için gıda denetimlerinin yıl boyunca planlı ve ani kontroller şeklinde sürdürüleceğini belirterek, "Gıda güvenliği, toplum sağlığının temel unsurudur. Bu kapsamda denetimlerimiz kesintisiz olarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimlerin sürdürüleceğini vurguladı ve vatandaşlara hijyen ve güvenilir gıda tüketimine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

