Sinop'ta Hamsi Avında Nadir Yılan Balığı Ağlara Takıldı

Denizde beklenmeyen misafir

Sinop'ta hamsi avcılığı için Karadeniz'e açılan balıkçılar, ağlarını denize bıraktı. Bir süre sonra hamsi dolu ağları çekerken, sürü içinde nadir görülen bir yılan balığı fark etti.

Daha çok akarsuların denizle buluştuğu noktalarda yaşadığı bilinen ve son yıllarda nadir görülen yılan balığı, kentteki bir balıkçı tezgahında satışa sunuldu.

Bir metreye yakın uzunluğa sahip olan balık, vatandaşların yoğun ilgisini çekti ve kısa sürede satıldı.

