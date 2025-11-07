Sinop'ta 'Hayat Veren Karar' Paneli — Organ Bağışı Haftası

Sinop'ta 'Hayat Veren Karar' paneli düzenlendi

Sinop'ta 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Hayat Veren Karar" konulu bir panel gerçekleştirildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Açılış konuşmaları

Panele İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan ve Vali Mustafa Özarslan konuşmalarıyla katıldı. Vali Özarslan, il genelinde kayıtlı bağışçı sayısının 3 bin 26 olduğunu açıkladı ve bu sayıyı artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

Uzman sunumları

Samsun Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi Organ Nakil Koordinatörü Abdullah Kula, "Organ ve Doku Nakli, Bağış ve Koordinasyon Süreçleri" başlıklı sunumunda organ bağışının tıbbi, etik ve toplumsal boyutlarına dair önemli bilgiler paylaştı. Kula, Sinop'un organ bağışı oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı.

Ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Ülger, "Beyin Ölümü Kavramı" üzerine yaptığı sunumla katılımcıları bilgilendirdi.

Dini değerlendirme ve kapanış

Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş ise organ bağışı ve naklinin dini yönünü ele aldı. Bektaş, İslam dininde insan hayatına verilen değeri hatırlatarak organ bağışının bir canı kurtarmak anlamına geldiğini ifade etti.

Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

