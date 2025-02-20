Sinop'ta İstinad Duvarı Çöktü: Apartman ve Ev Tahliye Edildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu bir apartman ve bir ev tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:19
Sinop'ta İstinad Duvarı Çöktü: Apartman ve Ev Tahliye Edildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde önemli bir olay gerçekleşti: İstinad duvarının çökmesiyle 3 katlı bir apartman ve bitişiğindeki bir ev, tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

Bölgede etkisini sürdüren kar ve sağanak yağışlar, Camikebir Mahallesi’nde belediyeye ait istinat duvarında ciddi bir çökme meydana neden oldu. Olayın hemen ardından itfaiye, emniyet ve AFAD ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Çökmenin yaşandığı alanda detaylı incelemelerde bulunan ekipler, güvenlik önlemleri alarak çevreyi kontrol altına aldı. İlgili incelemelerin ardından, 3 katlı apartman ve bitişiğindeki tek katlı ev tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

Konutlarda yaşayan 5 kişi, Kaymakamlık tarafından ilçedeki konaklama tesisine geçici olarak yerleştirildi. Olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olunacak.

Sinop'un Boyabat ilçesinde istinat duvarının çökmesinin ardından 3 katlı apartman ile bir ev...

Sinop'un Boyabat ilçesinde istinat duvarının çökmesinin ardından 3 katlı apartman ile bir ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde istinat duvarının çökmesinin ardından 3 katlı apartman ile bir ev...

Sinop'un Boyabat ilçesinde istinat duvarının çökmesinin ardından 3 katlı apartman ile bir ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

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