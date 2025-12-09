DOLAR
Sinop'ta Jandarma'dan Uyuşturucu Operasyonu: Durağan'da 5 Şüpheli

Sinop İl Jandarma'nın Durağan'daki operasyonda bonzai, ecza hapı, silah ve para ele geçirildi; 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 22:13
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Durağan ilçesinde düzenledikleri operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç delili ele geçirdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Operasyon Detayları

Aramalar sonucu, bonzai olarak bilinen sentetik uyuşturucu maddeden 152,25 gram ile 17 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ayrıca hassas terazi, uyuşturucu kullanma amacıyla hazırlanmış aparatlar bulundu.

Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 75 lira, beş cep telefonu, bir kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 24 fişek ile av tüfeklerinde kullanılan 23 fişek de ele geçirildi.

Gözaltılar ve Yasal Süreç

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 5 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı bildirildi.

