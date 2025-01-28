Sinop'ta Kaçak Avcılara 230 Bin Lira Cezası

Sinop'ta Kaçak Avcılara Cezalar Yağdı

Sinop'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 33 kişiye toplam 230 bin 347 lira idari para cezası uygulandı.

Yaban Hayatının Korunmasına Yönelik Çalışmalar

Valilikten yapılan açıklamada, aynı ekiplerin yaban hayatının korunması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara devam ettiği belirtildi. 2024 yılı itibarıyla yasa dışı avcılığı önleme çalışmaları çerçevesinde 950 denetim yapıldığı ifade edildi.

Yaralı Yaban Hayvanları Koruma Altında

Denetimlerde yasadışı avcılıkla mücadele eden ekipler, doğada bitkisel veya yaralı olarak bulunan 130 yaban hayvanını Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirerek tedavi ettirdi. Bu çalışmalar, bölgedeki yaban hayatının korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Sinop'ta, geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 33 kişiye 230 bin 347 lira idari para cezası uygulandı.

Sinop'ta, geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 33 kişiye 230 bin 347 lira idari para cezası uygulandı.