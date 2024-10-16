Sinop'ta Kaçak Kazı Yapan Üç Kişi Suçüstü Yakalandı

Sinop'ta Kaçak Kazı Operasyonu

Sinop'ta, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı. Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültürel ve doğal varlıkların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, merkez ilçeye bağlı bir bölgede kaçak kazı yapıldığını belirledi.

Şüphelilerin Yakalanması

Elde edilen istihbarat doğrultusunda jandarma ekipleri, belirtilen alanda operasyona başladı. Yapılan operasyon sırasında, 3 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakalandı. İncelemelerin ardından, zanlıların yanında bulunan bir tabanca ve 26 parça kazı malzemesine de el konuldu.

Yetkililer, kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, bu tür eylemlerin ciddi yasal yaptırımları olduğunu vurguladılar.

Sinop'ta jandarma ekiplerince kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi suçüstü yakalandı. Zanlılar gözaltına alınırken, yanlarında bulunan bir tabanca ile 26 parça kazı malzemesine el konuldu.