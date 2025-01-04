Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleştirildi

Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Durağan ilçesinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda Büyük Miktarda Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Operasyonun gerçekleştirildiği adreslerde yapılan aramalarda toplamda 27 bin 980 makaron, 5,5 kilogram tütün ve 2 elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

Kaçakçılık ile mücadele alanındaki bu tür operasyonların önemi, hem yerel ekonominin korunması hem de sağlığın tehlikeye atılmaması açısından büyük bir taşımaktadır.