Sinop'ta Kalp Krizi Geçiren Doktor Hayatını Kaybetti

Sinop'ta Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Özcan Yılmaz, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 00:14
Sinop'ta Kalp Krizi Geçiren Doktor Hayatını Kaybetti

Sinop'ta Doktor Özcan Yılmaz Vefat Etti

Sinop'ta hizmet veren Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Özcan Yılmaz, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Olay, Yılmaz’ın evinde rahatsızlanmasının ardından sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılmasıyla yaşandı.

İl Sağlık Müdürü'nden Taziye Mesajı

Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dr. Yılmaz’ın vefatı, Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından derin bir üzüntü ile karşılandı. Müdürlükten yapılan açıklamada Yılmaz’ın ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

Bu olay, sağlık camiasında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Dr. Yılmaz’ın görev süresi boyunca birçok hastaya şifa olduğu biliniyor.

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