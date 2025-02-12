Sinop'ta Kapanan Yolda Erzak Yardımı Ekiplerden

Sinop'ta Karanlığa Bir Işık: İl Özel İdaresi'nden Acil Yardım

Sinop'un Dikmen ilçesinde, yoğun kar yağışı sonucu yolları kapanan ve erzakı tükenen bir aileye İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. 1250 rakımlı Karakoyun köyü Ahmetkovanlığı mevkiinde ikamet eden aile, erzaklarının bittiği bilgisini vererek yardım talep etti.

Kısa Sürede Harekete Geçildi

Yardım çağrısının ardından hemen harekete geçen ekipler, ailenin yakınlarından köye götürülecek olan erzakı teslim aldı. Akabinde, ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan köye doğru yol aldı.

Zorlu Koşullarda Yardım Ulaşıldı

Ekipler, kar kalınlığının 90 santimetreyi bulduğu köy yolunu iş makineleriyle ulaşıma açarak ailenin ihtiyaçlarına ulaştı. Aynı zamanda, aynı köyde rahatsızlanan bir başka birey de ilçe merkezindeki hastaneye götürüldü.

Bu olay, kar yağışının bölgedeki hayatı ne denli zorlaştırabileceğini bir kez daha gözler önüne sererken, İl Özel İdaresi'nin acil yardım ve destek hizmetlerinin önemini vurguladı.