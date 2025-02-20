Sinop'ta Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Sinop'ta Kar Engeli Eğitimleri Durdurdu

Sinop'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sebebiyle, il merkezi ile Erfelek, Gerze, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde eğitim faaliyetlerine bugün ara verildi.

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının eğitimi olumsuz etkilediği belirtilerek, önleyici tedbirler doğrultusunda ilgili ilçelerde okulların kapatıldığı duyuruldu.

Bu durum, öğrencilerin ve eğitimcilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan bir karar olarak dikkat çekiyor. Sinop'ta kar yağışının devam etmesi halinde, eğitim aksaklıklarının sürebileceği ifade ediliyor.