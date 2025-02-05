Sinop'ta Kar Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Sinop'ta Eğitimde Kar Engeli

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle, bazı ilçelerde ve kent merkezinde yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının yarın da devam etmesinin beklendiği vurgulandı. Açıklamada, kar ile buzlanmaya karşı alınan önleyici tedbirler çerçevesinde, 6 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.

Hangi İlçeleri Kapsıyor?

Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği doğrultusunda, kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 6 Şubat Perşembe itibarıyla eğitim-öğretime ara verileceği duyuruldu.