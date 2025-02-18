Sinop'ta Kar Yağışı 219 Köy Yolunu Kapattı

Sinop'ta Kar Fırtınası Hayatı Olumsuz Etkiledi

Sinop, yoğun kar yağışının etkisi altında kalırken, bu durum 219 yerleşim yerinin ulaşıma kapanmasına neden oldu. Valilikten yapılan açıklama ile, özellikle Ayancık ilçesinde 46, Dikmen'de 22, Durağan'da 36, Gerze'de 27, Türkeli'nde 9, Erfelek'te 19, Boyabat'ta 41, Saraydüzü'nde 8 ve merkez ilçede 11 köy yolunun kapanmış olduğu bildirildi.

Kapalı Yollar İçin Çalışmalar Devam Ediyor

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Ancak, kar yağışının devam etmesi, bu çalışmaları zorlaştırıyor.

Enerji Kesintileri de Yaşanmakta

Yoğun kar nedeniyle, bölgede toplamda 13 yerleşim yerine enerji verilemediği bilgisi edinildi. Enerji şirketleri, kesintileri gidermek için harekete geçti.

Sinop'un bu zorlu kış koşullarından bir an önce kurtulması ve ulaşımların normale dönmesi bekleniyor.