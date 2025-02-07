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Sinop'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Sinop'ta üç gündür süren kar yağışı, köy yollarını kapattı ve eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:47
Sinop'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Sinop'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Sinop'ta aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Bölgede üç gündür devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Kar nedeniyle bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime ara verilmiş durumdadır. Bu süreçte emniyet ve jandarma ekipleri, yol güzergahlarında önlemler alarak sürücülere kış lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmalarına devam ettiği kentte, ayrıca kuvvetli rüzgar etkisiyle balıkçılar denize açılamadı. Çok sayıda balıkçı teknesi, kent limanına sığınarak burada bekleyişe başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edeceği belirtilerek, vatandaşlardan kar, sağanak, fırtına ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi.

Sinop'ta aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin bazı bölgelerini beyaza bürüdü. Bölgedeki...

Sinop'ta aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin bazı bölgelerini beyaza bürüdü. Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Sinop'ta aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin bazı bölgelerini beyaza bürüdü. Bölgedeki...

Sinop'ta aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin bazı bölgelerini beyaza bürüdü. Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

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