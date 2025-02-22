Sinop'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Sinop'ta etkili kar yağışı nedeniyle 357 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler ulaşım için mücadele veriyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 12:36
Sinop'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Sinop'ta Kar Yağışı Devam Ediyor

Sinop'ta etkisini sürdüren kar yağışı, şehirde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Üç gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle, 357 yerleşim birimine ulaşım sağlamak mümkün olamıyor.

Trafikte Aksamalar ve Ulaşım Problemleri

Kentte meydana gelen kar yağışı, il ve ilçe merkezlerinde de kar ve buzlanma sebebiyle trafikte aksamalara yol açmakta. Özellikle köy yollarının kapanmasıyla birlikte, ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Çalışmalar Devam Ediyor

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Aynı zamanda karayolları ekipleri de yol güzergahlarında tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Sürücülere Önemli Uyarılar

Emniyet ve jandarma ekipleri, kontrol noktalarında sürücüleri kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyararak, güvenli sürüş için gerekli önlemleri almaları gerektiğini hatırlatıyor.

Sinop’ta, üç gündür aralıklarla yağan kar, il genelinde etkili oldu. Cadde ve sokaklar ile...

Sinop’ta, üç gündür aralıklarla yağan kar, il genelinde etkili oldu. Cadde ve sokaklar ile araçların üstü karla kaplandı.

Sinop’ta, üç gündür aralıklarla yağan kar, il genelinde etkili oldu. Cadde ve sokaklar ile...

Sinop’ta, üç gündür aralıklarla yağan kar, il genelinde etkili oldu. Cadde ve sokaklar ile araçların üstü karla kaplandı.

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