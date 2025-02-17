Sinop'ta Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Sinop'ta Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Sinop'ta etkili olan kar yağışı, eğitim faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve ilçelerde 18 Şubat Salı günü taşımalı eğitime ara verildi. Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere dayanarak olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, alınan önleyici tedbirler kapsamında, taşımalı eğitimde görev alan kamu görevlisi engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı vurgulandı. Ayrıca, öğrenci ve velilerin yükünü hafifletmek amacıyla alınan bu kararın eğitim-öğretim süreçlerini daha sağlıklı hale getirmesi hedefleniyor.