Sinop’ta Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü

Sinop'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkisini gösterdi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:13
Sinop’ta Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü

Kar Yağışı Sinop'u Etkisi Altına Aldı

Sinop'ta, bu sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini adeta beyaza bürüdü. Özellikle Türkeli ve Ayancık ilçelerinde yoğun olarak görülen kar, bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşanmasına sebep oldu.

Yol Açma Çalışmaları Başlatıldı

İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme çalışmaları gerçekleştirerek ulaşımın bir an önce normale dönmesi için çaba gösterdi.

Vatandaşlara Uyarı

Sinop Valiliği, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, gerekli tedbirlerin alınmasını önerdi.

Sinop'ta, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Sinop'ta, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Sinop'ta, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Sinop'ta, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

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