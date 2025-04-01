Sinop'ta Kıbrıs Gazisi Mehmet Öztürk'ün Cenazesi Toprağa Verildi

Sinop'un Durağan ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata veda eden Öztürk için İsmail Bey Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Öztürk'ün ailesi, yakınları ile birlikte Kaymakam Celal Güngör, Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Kaymakam Güngör ve Belediye Başkanı Ermiş, Öztürk'ün ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Öztürk'ün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanlığında defnedildi.

Sinop'un Durağan ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Öztürk toprağa verildi. Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Öztürk için İsmail Bey Camii’nde düzenlenen cenazeye Öztürk'ün ailesi ve yakınları ile Kaymakam Celal Güngör, Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ve vatandaşlar katıldı.