Sinop'ta Kız Öğrencilere Savunma Sporları Eğitimi ile Şiddete Karşı Farkındalık Projesi

Sinop Üniversitesi, kız öğrencilerine yönelik savunma sporları eğitimi ile kadına yönelik şiddete dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 17:04
Sinop'ta Kız Öğrencilere Savunma Sporları Eğitimi ile Şiddete Karşı Farkındalık Projesi

Sinop'ta Kız Öğrencilere Savunma Sporları Eğitimi ile Şiddete Karşı Farkındalık Projesi

Sinop Üniversitesi, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Taekwondo ve Judo Öğreniyorum" projesi kapsamında kız öğrencilere savunma teknikleri eğitimi veriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği proje, Sinop Üniversitesi Ultra Aslan-Uni Öğrenci Topluluğu tarafından hayata geçirildi.

30 Öğrenci Projede Yer Alıyor

Şu an için 30 kız öğrencinin katıldığı eğitimler, iki ay boyunca devam edecek. Kurs süresince, savunma tekniklerinin yanı sıra sporun sosyalleşmeye etkisi hakkında da bilgi verileceği belirtildi.

Projeden Umutlu Yorumlar

Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkal Arslanoğlu, üniversite olarak birçok toplumsal konuda duyarlılık sahibi olduklarını vurguladı. Kadına yönelik şiddetin önemine değinen Arslanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu proje ile, kadınların öz güvenlerinin artacağına inanıyoruz. Amacımız toplumdaki bu kanayan yaraya parmak basmak ve kadınlarımızın sağlam durabilmelerine katkı sağlamak."

Öğrencilerden Destekleyen Yorumlar

Eğitime katılan 3. sınıf öğrencisi Kader Çotur, projeden haberdar olduklarını ve yer almak için başvurduklarını belirtti. "Savunma teknikleriyle bilgi edinmek bizim için güzel olacak. Öz güven kazanmamız amacıyla başlatılan bu proje için çok mutluyuz," diyerek projeye olan ilgisini ifade etti.

Üniversite 4. sınıf öğrencisi Sudenur Bedir ise, kadına yönelik şiddetin psikolojik etkilerini vurguladı. Bedir, "Taekwondo ve judo gibi sporlar, kadınların hem fiziksel hem de psikolojik açıdan güçlenmesine yardımcı olacak," dedi.

Sinop'ta, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Taekwondo ve Judo Öğreniyorum" projesi kapsamında...

Sinop'ta, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Taekwondo ve Judo Öğreniyorum" projesi kapsamında kız öğrencilere savunma teknikleri eğitimi veriliyor.

Sinop'ta, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Taekwondo ve Judo Öğreniyorum" projesi kapsamında...

Sinop'ta, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Taekwondo ve Judo Öğreniyorum" projesi kapsamında kız öğrencilere savunma teknikleri eğitimi veriliyor.

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