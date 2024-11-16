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Sinop'ta Korunmaya Muhtaç Çocuklar İçin Anlamlı Konser

Sinop'ta düzenlenen konserle korunmaya muhtaç çocuklar için gelir elde edildi, katılımcılar anlam dolu bir gece yaşadı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 23:43
Sinop'ta Korunmaya Muhtaç Çocuklar İçin Anlamlı Konser

Sinop'ta Korunmaya Muhtaç Çocuklar İçin Anlamlı Konser

Sinop'ta, korunmaya muhtaç çocuklar için özel bir konser düzenlendi. Sinop Kent Konseyi ile Sinop Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma ve Destekleme Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Konsere İlgi Yoğundu

Konser, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel ile çok sayıda davetli ve korunmaya muhtaç çocukların katılımıyla önemli bir atmosferde gerçekleşti. Çeşitli müzik türlerinden eserlerin seslendirildiği etkinlik, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Gelirler Çocuklar İçin Harcanacak

Konsordan elde edilecek gelir, korunmaya muhtaç çocukların yararına değerlendirilecek. Sinop Kent Konseyi Başkanı Handan Yılmazer Turan, etkinlikte yaptığı konuşmada, sağlanan gelirin çocuk evlerine ulaşacağını belirtti. Turan, amacının sadece gelir elde etmek değil, çocukların mutluluklarına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Turan, “Devletimiz, çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Biz böyle bir etkinlik yaparak onların mutluluğuna katkı sağlamak istedik. Etkinliğimize destek veren sanatçılarımıza ve davetlilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizleri bu anlamlı gecede yalnız bırakmadılar. Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” diye ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sinop'ta, korunmaya muhtaç çocuklar için konser verildi. Sinop Kent Konseyi ile Sinop Korunmaya...

Sinop'ta, korunmaya muhtaç çocuklar için konser verildi. Sinop Kent Konseyi ile Sinop Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma ve Destekleme Derneği işbirliğiyle Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, davetliler ile korunmaya muhtaç çocuklar katıldı.

Sinop'ta, korunmaya muhtaç çocuklar için konser verildi. Sinop Kent Konseyi ile Sinop Korunmaya...

Sinop'ta, korunmaya muhtaç çocuklar için konser verildi. Sinop Kent Konseyi ile Sinop Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma ve Destekleme Derneği işbirliğiyle Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, davetliler ile korunmaya muhtaç çocuklar katıldı.

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