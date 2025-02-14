Sinop'ta Kötü Hava Koşulları Balık Avcılığını ve Fiyatları Vuruyor

Sinop'ta Hava Muhalefeti Balık Avcılığını Zorluyor

Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava koşulları, Sinop'ta balık avcılığını ve fiyatlarını olumsuz yönde etkiliyor. Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden biri olan Sinop'ta, son günlerde avlanan balık miktarında belirgin bir azalma yaşanıyor.

Balık Fiyatlarında Artış Devam Ediyor

Sinop'ta balıkçılar tarafından avlanan ürünlerin fiyatları da bu durumdan nasibini almakta. Avcılık azalınca, doğal olarak fiyatlar da yükselmeye başladı. Şu anda istavritin kilogram fiyatı 150 lira, mezgit 200 lira, hamsi 250 lira ve barbunya da 400 lira olarak tezgahlarda yer alıyor.

Yerel Balıkçılardan Açıklamalar

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki hava koşullarının yaklaşık 10 gündür kar yağışı, sağanak ve rüzgarla devam ettiğini belirtti. Ünlü, "Avcılık azalınca doğal olarak fiyatlar da arttı. Bu süreç biraz daha devam edecek gibi gözüküyor," diyerek durumu özetledi.

Balıkçı İbrahim Coşkun da fiyatlardaki artışın tamamen hava şartlarına bağlı olduğunu ifade ederek, "Balık az, tezgahlarımızda sadece mezgit, istavrit ve hamsi var. Mezgitin fiyatı 100 liradan 200 liraya çıktı. Hamsi 250 lira ve onun da fiyatı artmaya devam ediyor. Haftaya hava kötü, balık yine az olur, belki tezgahlarda hiç balık bile olmayabilir," dedi.

Karadeniz'de bir süredir etkili olan kötü hava koşulları, Sinop'ta hem balık avcılığını hem de fiyatları olumsuz yönde etkiliyor. Balık miktarında azalma yaşanan kentte, balıkçılar tarafından avlanan istavritin kilogramı 150, mezgit 200, hamsi 250, barbunya ise 400 liradan tüketiciyle buluşuyor.