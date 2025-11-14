Sinop'ta Köy Çocuklarından Jandarmaya Bidonlu Yasemen Sürprizi

Kirençukuru'nda jandarma ekiplerini durduran miniklerin içten karşılaması dikkat çekti

Sinop Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı personel göreve intikal ettiği sırada ilçe kırsalında sıcak ve samimi bir sürprizle karşılaştı.

Olay, jandarma aracının Kirençukuru köyü yakınlarından geçtiği anda yaşandı. Köyün küçük yaştaki çocukları ekibin önünü kesti; ellerindeki tahta sopalarla boş bidonları davul gibi kullanarak tempo tuttu.

Minikler, Karadeniz müziğinin sevilen eserlerinden Yasemen türküsünü hep bir ağızdan seslendirdi. Bu spontane karşılama, jandarma personelinde şaşkınlık ve büyük bir mutluluk yarattı.

Jandarma ekipleri çocukların bu içten jestine teşekkür ederek yoluna devam etti. O anlar görevli personel arasında uzun süre konuşuldu ve kayda geçti.

Olay, güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasındaki sıcak ilişkiyi simgeleyen örneklerden biri olarak değerlendirildi. Köy çocuklarının neşesi ve samimiyeti, bölge halkının birlik ve dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sinop, Kirençukuru, bidon, davul, Yasemen ve köy çocukları anahtar kelimeleriyle gündeme oturan bu an, hem yerel hem de sosyal medyada ilgi gördü.

